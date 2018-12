Genova: Veloci correnti nord-occidentali interesseranno l’Italia nei prossimi tre giorni. Sulla Liguria generali condizioni di variabilità in un contesto mite. Qualche pioggia limitata al pomeriggio-sera di venerdì.

Vento di Libeccio in rinforzo tra il pomeriggio e la serata sul Golfo, con moto ondoso in aumento.

Nuvolosità in aumento fin dal mattino, inizialmente di tipo medio-alto poi a livelli più bassi con maggiore concentrazione sul settore costiero centro-orientale. Schiarite sulle Alpi Liguri ed estremo Imperiese. Tra il pomeriggio e la serata, deboli piogge e qualche rovescio interesseranno il Savonese orientale, il Genovese e il Levante, con massimi effetti sui rilievi retrostanti la fascia costiera. Tempo asciutto sul resto della regione con locali schiarite nell’Imperiese.

Venti: Inizialmente deboli, ma in rapido rinforzo fino a forti da sud-ovest in serata specie a levante e sul Golfo. Mari: Moto ondoso in repentino aumento fino a mare molto mosso (o localmente agitato al largo) in serata.

Temperature: Stazionarie le minime, in aumento le massime sul settore costiero centrale e nelle aree interne.

Costa min: +7/+9 °C, max: +13/+16°C

Interno min: -2°/+7°C, max: +8°/+13°C