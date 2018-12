Genova. ambureggiante arrivo dell’aria fredda sulla nostra regione. Cielo in via di rasserenamento a parte addensamenti nelle aree interne con basso rischio di precipitazioni. Nuovo peggioramento nella giornata di domenica con piogge lungo le coste e neve in Appennino.

Vento forte da nord specie al mattino con raffiche attorno a 80-90km/h negli spazi aperti, allo sbocco delle vallate e sui crinali, in calo dal pomeriggio.

Prima dell’alba non si esclude qualche fiocco di neve nel gruppo del Gottero e sui versanti esterni di Val Trebbia e Aveto, nonché sulle Alpi Liguri. Fenomeni in rapida attenuazione già a metà mattinata. Lungo le coste cielo in via di rasserenamento a parte nubi medio-alte a levante, in allontanamento verso sud-est. Nel pomeriggio ancora addensamenti sparsi sui versanti padani orientali e sulle Alpi Liguri ma senza più fenomeni, bel tempo altrove a parte nubi locali sui crinali di spartiacque senza conseguenze.

Forti da nord al mattino come da avviso, in lento indebolimento durante il pomeriggio. Mari: Stirato sotto costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: In calo nei valori minimi, stazionarie le massime

Costa min: +2/+5 °C, max: +6/+11°C

Interno min: – 4°/-1°C(fondovalle), max: +1/+4°C