Genova.La debole perturbazione che ieri ha portato un po’ di pioggia si allontana dalla Liguria. Sulla Liguria secondo le previsioni dei meteorologi di Limet nel week end subentreranno condizioni di variabilità con belle schiarite e basso rischio di pioggia.

Al mattino tempo nel complesso buono lungo le coste a parte nubi poco dense sullo Spezzino senza fenomeni. Addensamenti sui crinali e i versanti padani specie centro-occidentali, con sconfinamenti “a cappello” sui rilievi di spartiacque, senza precipitazioni.

Nel pomeriggio nubi medio-alte o velature invaderanno le zone costiere da ovest verso est con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Nubi basse, meno dense rispetto alla mattinata, insisteranno sui versanti padani, in graduale attenuazione in serata.

Tempo ancora fresco con minime sulla costa tra +6/+9 °C, e massime: +9/+14 °C. Più freddo nell’interno con minime: -1°/+2°°C e massime comprese tra +3°/+7 °C