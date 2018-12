Genova. Ne veniamo da un anno meteorologicamente difficile, e purtroppo non solo. Ma come inizierà il 2019 praticamente alle porte? Secondo i modelli previsionali, ad oggi possiamo dire che inizierà alla grande.

Domani sera, notte di San Silvestro, il cielo sarà sgombro su praticamente tutta la regione, e il bel tempo all’insegna della stabilità durerà praticamente tutta la settimana, salvo imprevisti.

Qualche nuvola potrebbe passare rapida verso il fine settimana, ma per essere più precisi bisogna aspettare: il forte vento tiepido che in queste ore sta spazzando le nostre coste potrebbe velocizzare mutamenti. Ma non abbastanza in fretta da rovinarci la festa di domani.

Le temperature, inoltre, sembrano al momento reggere: ma dobbiamo guardare a nord est, dove il fronte freddo siberiano lentamente sta avanzando e ‘discendendo’ verso l’Europa. Il nostro inverno, come di consueto, arriva da lì.

(Elaborazione grafica windy.com)