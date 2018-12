Genova. Mentre sul nord ovest europeo scorrono alcuni fronti, e ad est del continente affluisce aria fredda, la nostra penisola rimane protetta dall’anticiclone, che agisce principalmente sul mediterraneo occidentale. Inizio di settimana che inizierà pertanto stabile. Possibile cedimento barico invece Mercoledì con interazione di aria più fredda. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 10 dicembre, soleggiato e terso, con cielo sereno su tutta la regione dalla mattina alla sera. Venti forti settentrionali al mattino. Si indeboliscono in giornata. Mare mosso sotto costa per onda lunga, mosso o molto mosso al largo. Temperature senza variazioni di rilievo, si mantengono su valori miti, comprese sulla costa tra 8 e 20 gradi, nell’interno tra 1 e 15.

Domani, martedì 11 dicembre, mattinata ancora bella assolata su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera velature in arrivo da ovest, e comparsa di alcune nubi basse sul settore centro-occidentale che andranno ad espandersi e infittirsi un po’ su tutta la regione nel corso della notte.

Mercoledì 12 l’anticiclone cede: aumento della nuvolosità con cielo coperto in giornata e la possibilità di qualche debole pioggia. Ventilazione da sud est in rotazione da nord e successivo rinforzo. Temperature in calo.