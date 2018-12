Genova. Perturbazione atlantica in allontanamento verso est con miglioramento delle condizioni meteo. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 20 dicembre, poco nuvoloso su levante ligure e lungo le coste, nubi basse nelle aree interne del centro ponente ma in diradamento con il passare delle ore. Dal pomeriggio schiarite in estensione ovunque con passaggio di innocue velature. Venti: tramontana a tratti tesa su Savonese e genovese al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Mari: poco mosso. Temperature: in aumento, saranno comprese sulla costa tra 2 e 14 gradi, nell’interno tra -5 e 7.

Domani, venerdì 21 dicembre, nubi sparse su settore centro orientale dove non si escludono dei piovaschi, soleggiato a ponente. Venti forti da sud ovest sul golfo. Mare generalmente molto mosso, localmente agitato. Temperature in aumento.

Sabato 22 ancora soleggiato a ponente e nubi a levante.