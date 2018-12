Genova. Continua la lunga fase stabile che sta contraddistinguendo il clima sulla nostra regione. Situazione che non si discosterà anche per l’ultimo giorno dell’anno ed il primo di quello nuovo. Successivamente possibile afflusso di aria più fredda in un contesto che rimarrà comunque asciutto.

Giornata soleggiata su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno disturbato solo da qualche velatura di poco conto in transito.

Venti: Al mattino settentrionali al più tesi o moderati. Si indeboliscono e ruotano localmente dai quadranti meridionali in giornata, per poi ridisporsi da nord in serata, mantenendosi sempre generalmente deboli. Mari: Stirato sotto costa con tendenza a poco mosso in giornata. Più mosso al largo.

Temperature: In aumento le minime in costa, in calo le massime. Stazionarie altrove.

Costa min: +8/+13°C, max: +14/+16°C

Interno min: -1°/+10°C, max: +9/+13°C