Genova. Nuvole basse, sormontate da una copertura medio-alta in arrivo da Nord-Ovest, caratterizzeranno la giornata odierna secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure. Locali schiarite saranno presenti sulle Alpi Liguri, sull’imperiese e versanti padani in genere; basso il rischio di pioggia a parte pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

I venti saranno deboli o moderati tra Sud e Sud-Est. Mare tra poco mosso e mosso.

Le temperature saranno stazionarie sulla costa la minima tra 8 e 12°C, la massima tra 10 e 13°C. Nell’interno la minima tra -1° e +7° C (fondovalle), la massima tra +7 e 11° C.

Alle 7.45 l’umidità a Genova e dintorni superava l’80%.

Domani schiarite maggiormente presenti su tutta la regione, ma alternate ad addensamenti bassi specie lungo la fascia costiera, non associati a fenomeni.