Genova. Un impulso depressionario farà breccia nel Mediterraneo tra la giornata di domani e la notte su lunedì, arrecando un moderato guasto delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, con neve fino a quote molto basse nell’entroterra. Miglioramento del tempo ad inizio settimana, poi probabile nuovo transito instabile mercoledì. Temperature in lieve aumento.

Nevicate fino a fondovalle sui versanti padani dell’Appennino, fino a quote di medio-alta collina sui versanti marittimi interessati dal fenomeno della Tramontana Scura. Non si escludono locali episodi di gelicidio sui bacini padani centro-occidentali.

Venti tesi/forti da nord in serata tra savonese e genovese e mari molto mossi a largo.

Al mattino cieli molto nuvolosi su gran parte della regione, (qualche apertura sarà possibile solo sull’estremo levante) con precipitazioni deboli e poco organizzate, distribuite a macchia di leopardo, nevose al di sopra degli 800/1000 metri sui versanti padani (ove non possono escludersi locali episodi di gelicidio). Nel pomeriggio graduale espansione del fronte precipitativo, fino alla serata quando una linea di rovesci più o meno persistente si organizzerà sul settore centrale, quota neve in calo fino a fondovalle sui versanti padani, fino a 500/700 metri sui versanti marittimi, precipitazioni meno incisive sui lati regionali. Atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteo a partire da ponente nelle prime ore della notte su lunedì.

Venti: Moderati da sud-est, ruoteranno da nord/nord-nord-est in serata, con rinforzi tra savonese e genovese (come da avviso). Mari: Tra poco mossi e mossi sotto-costa, fino a molto mossi a largo (come da avviso).

Temperature: In aumento, specie nei valori minimi.

Costa min: +4/+7 °C, max: +8/+12°C

Interno min: -4°/+2°C, max: +2/+7°C