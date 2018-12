Mercato Sampdoria: si fanno i nomi di Schick, Ounas e Piazon

Genova. Ci sarà tempo per tutto il mese di gennaio per parlare di calcio mercato, visto che è stata ufficializzata la proroga dei termini di chiusura, dal 18 al 31, in analogia per quanto è stabilito per gli altri campionati europei… Una giusta decisione, per non porre le società italiane in condizioni di inferiorità, rispetto alla concorrenza estera.

Ma, intanto, ad una decina di giorni dall’apertura, già i tam tam di mercato iniziano a battere le prime voci, riguardanti anche la Sampdoria…

La più eclatante riguarda la possibilità di tornare a vedere Patrick Schick, a farsi acconciare la capigliatura dal suo hair stylist preferito, in corso Matteotti, ad Arenzano.

Da Roma, infatti, rimbalzza la voce, di un possibile viaggio di ritorno del ceco in Liguria, a ritemprarsi lo spirito, sotto la guida di mister Giampaolo, mentre la contropartita per i giallorossi viene individuata in Gregoire Defrel o Dawid Kownacki.

Sotto il Vesuvio, invece , viene dato come possibile, un approdo a Bogliasco della punta franco algerina Adam Ounas, a sua volta accostato da France Football al Saint Etienne, mentre “Radio Londra” lancia la voce dell’intenzione del trequartista, classe ’94, Lucas Piazon (brasiliano di San Paolo, con passaporto italiano) di volere lasciare il Chelsea, scontento della troppa panchina, forte dell’interessamento nei suoi confronti di Milan, Lazio, Torino e appunto Sampdoria.

L’ultima notizia fa riferimento a Gabriele Rolando, il cui agente ha dichiarato il giusto desiderio di vedere il suo assistito giocare, per cui si sta attivando per scegliere la migliore fra le opzioni disponibili.

Inoltre, nel mirino della Sampdoria, ci sarebbe un centrocampista svizzero, classe ’95 e con cittadinanza portoghese, che milta nel Lucerna.

Si tratta di Oliver Custodio Da Costa, arrivato – dopo la trafila nelle varie giovanili – a giocare nell’Under 21 elvetica.

La Sampdoria guarda anche in Serie C, in particolare a Trapani, dove potrebbe pescare un giovane difensore centrale (classe ’99), Erasmo Mulè.