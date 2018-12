Mercato Samp: Schick, Stępiński, Raniel, Traorè… chi arriva?

Genova. Il countdown è agli sgoccioli, le porte girevoli del calciomercato sono oliate alla perfezione… vediamo chi entra e chi esce in casa Sampdoria…

Quasi certamente andranno a giocare Gabriele Rolando (Carpi?) e Maxime Leverbe (per il quale ha recentemente speso belle parole Riccardo Pecini), ma molto probabilmente anche Junior Tavares, cui mister Giampaolo non ha concesso di scendere in campo neppure in Coppa Italia, contro la Spal, evidentemente non ritenendolo pronto per il Campionato italiano.

Potrebbe lasciare Bogliasco pure Dawid Kownacki, di certo non soddisfatto dello scarso minutaggio di cui ha goduto finora, complice forse il rigore fallito a Cagliari, in pieno recupero… Difficile tuttavia che la punta polacca possa trovare più spazio a Roma, come vice Dzeko, per cui uno scambio con Patrik Schick sa tanto di fantamercato… anche se un ritorno a Genova del figliol prodigo ceco, non è del tutto da scartare… Converrebbe alla Roma, un rilancio in grande stile del giocatore, ma anche alla Samp, se il management blucerchiato fosse tanto bravo da vincolare il trasferimento a qualche opzione di riscatto. Eh, già, perché un eventuale prestito “secco” darebbe godimento solo a Giampaolo (e non al bilancio), che con un tandem d’attacco Quagliarella/Schick potrebbe davvero ambire alla qualificazione per l’Europa League. Prima di Natale correva voce di un “okay” già dato dal ceco alla Samp, ma la sua buona prestazione contro il Sassuolo potrebbe indurre il management giallorosso ad un ripensamento…

Tornando a Kownacki, la maglia da titolare potrebbero garantirgliela il Bologna ed anche il Chievo, dove gioca un altro polacco dalle caratteristiche simili (Mariusz Stępiński), che negli schemi del mister di Giulianova si troverebbe a fagiolo… e pazienza se Colley non gli ha fatto vedere “biglia” mercoledì scorso…

Quali altri giocatori vengono dati in orbita Samp?

Si continua a parlare di un giovane difensore del Trapani, Erasmo Mulé, seguito anche da Sassuolo, Palermo e Apoel Nicosia, mentre se Tavares dovesse tornare in Brasile, un pensierino potrebbe essere fatto su Leonardo Spinazzola, chiuso alla Juventus da Alex Sandro, anche se, secondo il suo agente, Davide Lippi, il laterale mancino bianconero non si muoverà da Torino, nella sezione invernale del mercato.

Gioca a destra, invece, e potrebbe essere un obiettivo estivo del Doria, il giovane “diavolo” Raoul Bellanova, intenzionato a lasciare il Milan, a scadenza contratto (prossimo giugno).

Per uno in arrivo, ce ne vuole sempre uno in partenza… Che sia Dodô? Dal Brasile giunge notizia, che il Cruzeiro sta provando ad inserirsi della trattativa della Samp col Santos, offrendo in cambio l’attaccante Raniel Santana de Vasconcelos, un classe ’96, che gioca sulla fascia destra avanzata (una “vecchia ala destra”).

Ma il miglior “colpo gobbo” in prospettiva sarebbe l’ingaggio del giovane centrocampista dell’Empoli Hamed Junior Traorè, che perfino Sarri vorrebbe al Chelsea… su questo ragazzo di Abidjan (diciannove anni fra poco meno di due mesi) sono pronto a scommettere…