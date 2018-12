Genova. Sia in autostrada sia sulla viabilità ordinaria, a ponente, da Pegli al centro, mattinata infernale quella di oggi per il traffico. Lunghe code si sono formate in A10 verso l’uscita di Genova Aeroporto, sulla Aurelia tra Voltri e Sampierdarena (leggermente più libera via Cantore) e sulla nuova “grondamare” ovvero la combo via Guido Rossa + Lungomare Canepa.

Tutti fermi anche nei pressi dei varchi portuali per una colonna di tir.

Foto 2 di 2



E a questo proposito anche gli ultimi giorni hanno dato conferma che l’apertura della rampa diretta tra il casello di Genova Aeroporto e la Guido Rossa – il cosiddetto lotto 10 – sta avendo una controindicazione: i mezzi pesanti hanno smesso di percorrere via Della Superba e sono tornati a intasare la viabilità ordinaria.