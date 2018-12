Martina Carraro: record italiano e pass per la finale ai Mondiali

Genova. Martina Carraro è la prima donna italiana a scendere sotto i 30” nei 50 metri rana in vasca corta: il suo 29”79 vale la finale, con il secondo miglior tempo, ai mondiali di nuoto in vasca corto di Hangzhou, in Cina.

Già la mattinata cinese era stata interessante: nelle batterie aveva nuotato la distanza in 30”00, quasi profezia della prova pomeridiana. Il tempo valeva un record personale limato già di 17 centesimi, oltre al primato italiano provvisorio, ma si presagiva qualcosa di più. La venticinquenne genovese abbatte un muro importante per l’Italia e il nuoto azzurro e si mette alle spalle molte delle rivali.

Per la finale di domani i favori del pronostico sono sulla giamaicana Alia Atkinson, che ha nuotato in 29”54; pericolose anche Katie Meili e Ruta Meilutyte. La Carraro può stupire, ma dovrà migliorarsi ancora per vestire la medaglia più preziosa.