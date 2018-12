Manutenzione rete idrica, lunedì mattinata senz’acqua a Di Negro. Ecco le vie interessate

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di riparazione sul tubo di via Bari, sarà sospesa l’erogazione idrica il giorno Lunedì 10 dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30-

Ecco l’elenco delle vie interessate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Bari

• Via Brindisi

• Largo San Francesco da Paola

• Via Bologna

• Giardini Primavera

• Piazzale Isidoro Pestarino

• Via Carlo Bonanni

• Via Talamone

• Via della Giuseppina

• Salita San Rocco

• Salita Granarolo

• Piazza Sobrero

• Parte alta di via del Lagaccio

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati al giorno successivo. Iren avverte che in fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile, che si risolveranno comunque in breve tempo.