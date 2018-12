Mala-alimentazione, Banca Carige promuove la campagna “4 caffè x 1 cena”

Genova. “Il 30% dei bambini, a Genova e in Liguria sono sovrappeso o addirittura obesi, anche gravi, e questo accade perché le famiglie hanno difficoltà economiche che, on alcuni casi, si associa anche a povertà culturale”.

Giorgio Zagami, Presidente di Helpcode, parte da questi dati per spiegare l’iniziativa “4 caffè x 1 cena”, nata in collaborazione con Banca Carige, Covim e Meloria, che mira a tutelare la salute ed il benessere dei bimbi meno fortunati.

Dal 10 dicembre, quindi, nelle 171 filiali di Banca Carige presenti in Liguria si potrà effettuare una donazione di almeno 5 euro ricevendo, in cambio, il Christmas Coffe Box, contenente 4 capsule di caffè. “Grazie a queste donazioni potremo costituire un fondo con il quale Helpcode, insieme ai servizi sociali di Genova è della Liguria e all’ospedale Gaslini, distribuirà voucher alle famiglie in difficoltà. Buoni spesa che potranno essere utilizzati per l’acquisto di alimenti sani, che potranno aiutare le famiglie ad vere una cena equilibrata, completa, e a nutrire meglio i propri figli. Questo vuole essere anche un aiuto a indirizzare le famiglie verso un”alimentazione giusta de equilibrata”.

Un segnale importante che arriva da Banca Carige che, con questa iniziativa, riconferma l’attenzione al sociale. “Siamo molto contenti di mettere la nostra rete a disposizione per questa importante iniziativa benefica – ha spiegato il responsabile commerciale di Banca Carige, Gianluca Guaitani – attraverso la quale coinvolgeremo i nostri dipendenti, per questa attività positiva di proposta, ma anche tutti i nostri clienti”.