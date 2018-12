Lutto per il porto di Genova, è morto l’armatore Aldo Grimaldi

Genova. E’ morto stamani all’età di 96 anni l’armatore Aldo Grimaldi. Presidente della Grimaldi Holding, membro del cda della Siat (oggi del Gruppo Unipol), era presidente del Consorzio Grimaldi Group. Ex presidente di Confitarma, nel 2011 gli è stato assegnato il ‘Cristoforo Colombo award’, riconoscimento dello shipping internazionale che il Lloyd’s List assegna ogni anno non solo alla carriera di illustri personaggi del settore ma anche a coloro che continuano a operare con innovazione, lungimiranza e visione del mercato.

Le esequie sono previste per lunedì alle 11, nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse.

“La Uil della Liguria esprime cordoglio per la scomparsa di Aldo Grimaldi che ha rappresentato un punto di riferimento per lo sviluppo del Paese. La Liguria perde un grande imprenditore del mare, ma raccoglie l’ esperienza e il suo esempio per disegnare il futuro di un settore che rimane tra i principali sia sul territorio che in Europa”, dice Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.