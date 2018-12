Luna Park, giostre gratis per persone con disabilità. “Appuntamento tradizionale da 12 anni”

Genova. Prosegue la serie di eventi al Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d’Europa che, fino al 13 gennaio, animerà piazzale Kennedy. Nella mattina (dalle 10 alle 12.30) di domani, venerdì 28 dicembre, le attrazioni del Winter Park saranno esclusivamente aperte e gratuite per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Un’iniziativa molto attesa dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, iniziata 12 anni fa. «Una giornata diventata tradizione – ricorda Nadia Superina – che di edizione in edizione ha visto aumentare sempre più il numero dei partecipanti: dai venti del primo anno ai quasi mille dell’anno scorso, provenienti da molti comuni della Liguria e del basso Piemonte».

Alla giornata parteciperanno diverse associazioni, tra cui Anffas, Cepim, Chiossone, Fadivi, Papa Giovanni XXIII, Angsa, X fragile, Insieme per caso, Ponente Insieme, ASD Ariosto, Giosuè Signori e Paverano. «È sempre un piacere dedicare una mattinata – aggiunge Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park – unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno le nostre attrazioni».

La vena solidale è da sempre uno dei fondamenti del luna park della Foce, oggi Winter Park. «Per Natale – aggiunge Gutris – siamo stati al Gaslini a consegnare giocattoli e pupazzi, mentre ai primi di gennaio dedicheremo una giornata a chi ha sofferto, e soffre ancora, per il crollo di Ponte Morandi. Il luna park è gioia e divertimento, e il nostro compito è cercar di portar momenti di spensieratezza, soprattutto a chi è più in difficoltà». «È bello vedere – conclude Nadia Superina – tante sedie a rotelle vuote accanto alla giostra mentre i disabili sono sopra che si divertono, oppure bambini autistici che in una situazione più tranquilla riescono a sperimentare la gioia di salire sulle diverse attrazioni. Per una mattinata il Winter Park è davvero a misura di tutti».

Ma le iniziative del Winter Park non si fermano qui: lunedì 31 dicembre è Capodanno, e il Winter Park accoglie l’anno nuovo con il tradizionale brindisi di mezzanotte, al quale seguono sconti fino alla chiusura. Inoltre, domenica 6 gennaio arriveranno al luna park tre Befane. Prevista in calendario, con data ancora in via definizione, una giornata dedicata agli sfollati e ai commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi. È inoltre attiva una convenzione con Radio Babboleo, che quotidianamente mette in palio, attraverso giochi radiofonici, biglietti omaggio per il Winter Park. Anche il Museo Internazionale del Cinema Cine Ciak collabora con il Winter Park. Sono inoltre presenti dieci punti food, in grado di soddisfare palati di ogni tipo.

Per ulteriori informazioni sulla giornata dedicata alle persone con disabilità, contattare Nadia Superina via mail (nadia.superina@me.com) o telefonicamente al 3472499322. In caso di maltempo, la giornata sarà spostata a data da destinarsi.