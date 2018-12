Genova. Luca Gullo non è più l’allenatore del Cogoleto, essendo stato, a sorpresa, esonerato dalla società granata.

Gullo lascia il Cogoleto al quarto posto in classifica, in pienza zona play off e a sei punti dalla capolista Praese.

Edo Esposito ritorna a sedersi sulla panchina della Campese, dopo l’addio di Nido Biato. La società valligiana, partita con ambizioni di alta classifica si ritrova al decimo posto in classifica con 17 punti all’attivo. La Campese ha, nel frattempo, lasciato liberi i fratelli Pierluigi e Federico Piovesan. Mauro Pitzalis è il nuovo direttore sportivo.

La Sestrese si aggiudica il portiere Marco Lo Vecchio (classe ’96) e l’attaccante Andrea Carvelli (classe ’93).

La Praese prende (dal Via Acciaio) l’attaccante Paul Tacchino.

La Rivarolese comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere (classe ’86) Andrea Basso.