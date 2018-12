Chiavari. Tutto si può dire della Virtus Entella meno che non abbia carattere, determinazione e coesione di intenti. Non si spiega altrimenti il pareggio conquistato domenica al “Città di Arezzo” contro una squadra che rimane la terza forza del campionato con degli ottimi valori tecnici, in un ambiente carico di entusiasmo. L’Entella, quella attuale, con le scorie accumulate nel tour de force che conterà alla fine qualcosa come 18 partite ufficiali in due mesi, ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità di squadra compatta “raschiando il barile” delle energie psicofisiche proprio quando la partita sembrava compromessa.

Colpa di un primo tempo approcciato non benissimo, con gli avversari che come spesso accade contro i chiavaresi li aggrediscono a cento all’ora, magari pagando qualcosa nella seconda parte di gara. A differenza delle altre partite non era mai capitato di chiudere il primo tempo in svantaggio di due reti e con poche occasioni costruite per diminuire questo gap. Gli intervalli, però, per i chiavaresi sono stati spesso decisivi per confrontarsi, giocatori e staff, operare qualche aggiustamento e tornare in campo determinati a riprendersi quanto lasciato.

L’ennesimo turnover obbligato ruotava sette undicesimi rispetto alla partita di mercoledì ma gli amaranto, come detto, iniziano indiavolati pressando anche Massolo e impedendo di fatto ai biancocelesti di costruire gioco. Per contro la squadra di mister Dal Canto costruisce almeno un paio di occasioni prima di passare in vantaggio. Protagonista Brunori, che prima con un diagonale lambisce il palo alla destra di Massolo quindi su punizione scheggia la traversa.

Passano pochi minuti e il centravanti di casa trova il gol: Foglia verticalizza, Cutolo lascia scorrere e la palla giunge ancora a Brunori che controlla e gira a rete da grande attaccante. L’entusiasmo tra gli aretini si moltiplica e prima della fine del tempo altra giocata da applausi che porta al raddoppio: Serrotti pesca con un pallonetto l’inserimento solitario in area di Foglia che poi ci mette del suo con una “bicicletta” volante che beffa Massolo 2 a 0: giù il cappello.

L’intervallo porta in campo un’altra Entella che dopo solo un minuto ha l’occasione per riaprirla: Adorjan pesca Mota Carvalho davanti a Pelagotti in area, ma il suo tentativo di girata resta strozzato. È il preludio al gol che arriva poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Paolucci rimette a centro area dove Eramo in tuffo di testa batte imparabilmente il portiere aretino.

Boscaglia “rinfresca” la squadra con Ardizzone, Diaw e Icardi per Adorjan, Caturano e Nizzetto. Si gioca soltanto nella metà campo toscana con i padroni di casa in debito di ossigeno ed incapaci di ripartire anche perché la reazione e la voglia di pareggio dell’Entella sono rabbiose. La prima occasione per il pari è ancora per Eramo che raccoglie un pallone lavorato da Diaw e rifinito da Mota Carvalho, controlla e prende la mira ma tira debolmente.

In fotocopia l’azione che porta al pareggio: Icardi scende sulla destra e crossa Diaw difende da leone a centro area porgendo a Mota Carvalho che vede Eramo nella stessa posizione, ma stavolta il diagonale è preciso e porta al 2-2. Mancano pochi minuti ma l’Entella ci crede e l’Arezzo è impaurito: all’ultimo respiro punizione sempre pennellata di Paolucci a centro area piccola dove Diaw in tuffo colpisce di testa ma sfiora il palo alla sinistra di Pelagotti facendo correre più di un brivido ai tifosi di casa e un pizzico di disappunto per i soliti, immancabili pochi ma appassionati tifosi biancocelesti che anche oggi hanno accompagnato la squadra. Un punto pesante in un momento difficile contro un avversario tosto.

L’Entella ora ha una settimana per respirare e preparare la partita con la Juventus U23 in modo canonico, quanto non accade dall’inizio di questa maratona di partite e in vista del rush finale che vedrà la squadra in campo altre due volte tra Natale e Capodanno prima di godersi, stavolta davvero, il meritato riposo.

Il tabellino:

Arezzo – Virtus Entella 2-2 (p.t. 2-0)

Arezzo: Pelagotti, Luciani, Borghini, Burzigotti (81° Zappella), Sala, Buglio (78° Keqi), Tassi, Foglia, Serrotti, Brunori, Cutolo (87° Persano). A disposizione: Melgrati, Varutti, Mosti, Zini, Stefanec, Choe, Bruschi, Sbarzella. All. Alessandro Dal Canto.

Virtus Entella: Massolo, Belli, Pellizzer, Baroni, Crialese, Eramo, Paolucci, Nizzetto (72° Icardi), Adorjan (53° Ardizzone), Caturano (68° Diaw), Mota Carvalho. A disposizione: Paroni, Cleur, Zigrossi, Di Paola, Benedetti, Puntoriere, Petrovic, Martinho, Germoni. All. Roberto Boscaglia.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Davide Baldelli (Reggio Emilia) e Alessio Saccenti (Modena).

Reti: 34° Brunori (A), 42° Foglia (A), 49° Eramo (E), 87° Eramo (E).

Ammonizioni: 65° Eramo (E), 92° Belli (E).