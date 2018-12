L’emendamento scompare: niente accise sulla benzina in Liguria nel 2019

Genova. Retromarcia dei relatori sull’emendamento che concedeva alla Regione Liguria la possibilità di mantenere l’accisa sulla benzina per coprire spese di protezione civile e quindi, dal 2019, i liguri potranno pagare il carburante un po’ meno. Circa 5 centesimi in meno al litro, per la precisione.

“Senza rinunciare alla messa in sicurezza del territorio – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, all’indomani delle polemiche tra ente e governo – Roma si impegna a coprire il gettito proveniente da quella imposta nella stesura definitiva della legge di stabilità”. Si tratta di circa 7 milioni di euro. “Dal 2019 i liguri pagheranno meno la benzina e non saranno più i liguri a dover pagare al distributore per provvedere ai danni provocati dal maltempo – continua il viceministro Edoardo Rixi – Ho sempre espresso contrarietà all’imposizione di 5 centesimi di accise sul carburante per la messa in sicurezza del territorio post eventi calamitosi e alluvionali”.

“Grazie al Governo i liguri pagheranno meno cari i carburanti perché il rinnovo dell’accisa di 5 centesi che era stato richiesto dal Governatore Toti è stato stoppato. L’emendamento che lo prevedeva è stato ritirato”, afferma il gruppo M5s in consiglio regionale. Anche il Pd interviene sulla questione: “Toti fa marcia indietro sulle accise e tratta con il governo per non rinnovare l’aumento della benzina anche nel 2019 e chiedere direttamente allo Stato di stanziare i fondi contro il dissesto idrogeologico. Evidentemente le battaglie pagano e forse, se il Pd non avesse segnalato la cosa, il Governatore avrebbe rinnovato la tassa ligure sul carburante nel silenzio generale”, dice il capogruppo Giovanni Lunardon.