Le piscine di Pra’ per il Sorriso di Ilaria

Genova. Natale solidale per Aquacenter I Delfini e G.S. Aragno che per il secondo anno consecutivo devolvono il ricavato della vendita del calendario sociale all’associazione Per il Sorriso di Ilaria di Montebruno.

L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricerca sull’Atassia di Friedreich, perché, come dice Ilaria, “sconfiggere una malattia, è un impegno morale e di grande valore civile per la salute comune, per il progresso della scienza tutta, per migliorare il futuro dell’umanità intera”.

Soggetto del calendario sono le attività che si svolgono all’interno dell’impianto sportivo di Pra’: corsi nuoto, fitness, palestra, pallanuoto, nuoto agonistico, la piscina d’estate; protagonisti chi ci lavora. Sono dodici mesi di sorrisi, di divertimento, di impegno, di sacrifici: scatti della vita quotidiana di una realtà che va molto al di là dell’impegno sportivo.

Marco Ghiglione, direttore dell’Aquacenter I Delfini, dichiara: “Abbiamo coinvolto anche i due Civ, Pra’ Insieme e Palmaro, per portare avanti quella sinergia cominciata in occasione della scorsa edizione del Trofeo Nazionale di Nuoto, quando la Fascia di Rispetto si è trasformata in un Village. Quest’anno non sarà possibile perché la manifestazione si terrà alla Sciorba per i lavori di manutenzione straordinaria che stiamo facendo in piscina e per la logistica relativa alle conseguenze del crollo di Ponte Morandi. Nonostante i disagi volevamo essere presenti, dare continuità ai nostri progetti sociali ed essere al fianco di Ilaria. In occasione della conferenza stampa di presentazione della 13° edizione del Trofeo, in programma il 19 e 20 gennaio, consegneremo il ricavato della vendita dei calendari che è possibile acquistare presso il nostro impianto e nei negozi di Prà che fanno parte dei Civ”.