Le Fiamme Gialle arruolano Alberto Razzetti

Genova. Novità importante per Alberto Razzetti. L’alfiere del Genova Nuoto entra nella famiglia della Guardia di Finanza e va a rinforzare le fila dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito, Razzetti ha ricevuto il benvenuto da parte del generale di brigata Raffaele Romano, comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

L’atleta allenato da Davide Ambrosi è reduce da un biennio straordinario. Gli Europei di Netanya, nel giugno 2017, vedono il fuoriclasse lavagnese qualificarsi per la finale dei 200 misti, specialità in cui si classifica quarto, e vincere la staffetta 4×100 mista. Un mese dopo, Alberto consegue il record italiano Juniores nei 200 misti e successivamente vola negli Stati Uniti per conquistare la finale ai Mondiali Junior nella stessa specialità.

Nell’aprile 2018 Razzetti vince la sua prima medaglia ai Tricolori Assoluti, è bronzo nei 200 misti dietro Ceccon e Turrini. Ad agosto, ai Tricolori di categoria a Roma, firma anche il record italiano Cadetti. Si consolida poi a livello assoluto con due medaglie agli Assoluti di Riccione: l’argento nei 400 e il bronzo nei 200 misti. Nuotatore eclettico, ben si presta anche per l’impiego nelle staffette.