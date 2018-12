Non poteva finire in modo migliore il 2018 delle neonate Campomorone Ladies le prime in grado di battere le piemontesi della Novese, sin qui vero e proprio schiacciasassi del campionato. Le genovesi hanno superato infatti l’ormai ex capolista per 0-2 grazie alla “solita” Bargi e al raddoppio nella ripresa di Malatesta.

Gara mai in discussione dal punto di vista del gioco, oltre che del risultato, con le biancoblù che hanno dimostrato come gli 8 punti di distacco con cui si presentavano allo storico stadio Girardengo, fossero solo teorici, quando il campo aveva già fatto intravedere qualcosa di interessante.

“Lo avevo detto e pensato sette giorni fa – dice Giuseppe Stocchi, vicepresidente – ma non osavo credere che potessimo fare una partita del genere. Abbiamo meriato nettamente la vittoria contro un avversario che fino a qui non aveva sbagliato praticamente nulla. Chiaro che il nostro gruppo si doveva amalgamare, ma ora più che mai credo che nel girone di ritorno potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Quinto posto quindi per le biancoblù che al rientro dopo la pausa troveranno il Caprera come avversario prima di riposare. “Sulla carta l’avversario ideale per proseguire in modo positivo, ma occhio a non calare d’attenzione, abbiamo da lavorare ancora molto”.