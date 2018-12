Genova. La scorsa notte intorno alle 21.30 i vigili dei fuoco sono stati impegnati per un incendio di 4 yacht ormeggiati al porto di Lavagna.

Le cause sono in via di accertamento. I pompieri sono scesi in campo con la squadra di Chiavari, quella di Rapallo e l’autobotte.

Foto 3 di 3





Da Genova sono arrivati il carro autoprotettori per la riserva d’aria respirabile, la nautica e i sommozzatori