L’Asd Taekwondolimpico domina il Campionato interregionale forme

Domenica al Palacus di Genova si sono sfidate nel Campionato interregionale di forme, 24 società tra cui l’Asd Taekwondolimpico Genova del maestro Maurizio Cheli. La società si impone, come ormai accade da tempo, tra le migliori del panorama regionale e interregionale piazzandosi terza nel trofeo riservato ai giovanissimi del mattino e nuovamente terza nel campionato del pomeriggio riservato ai ragazzi e agli adulti.

I medagliati sono molti e vedono su tutti, i vincitori, Marco Incerti, Gabriele Palumbo, Amanuel Ferraro, Francesco Paddy, Alessio Guastella, Gaia Papini e il trio sincro formato da Guastella, Rosati e Gaggero. Da ricordare anche gli argenti di Lorenzo Trioli, Francesco Renon, Shan Shiby e Michele Rosati, mentre Urbano e Papini sono secondi nella coppia sincro.

Infine sono di bronzo le medaglie di Pietro Incerti, Francesco Debilio, Daniele Urbano, Leonardo Zanardi, Federico Anarratone e Giulia Gaggero.

Trattenuto fuori città a causa di un impegno, il maestro Maurizio Cheli ha seguito i suoi da lontano: “Oggi il cellulare non smetteva di squillare per tenermi costantemente aggiornato. Sapevo di un buon momento dei miei e avevo chiesto loro di riportare a casa un trofeo; me ne hanno riportati addirittura due. Sodalizio solido il nostro, che ha dimostrato di saper funzionare a dovere anche senza di me. È grazie ai nostri pilastri Giulia, Federico, Michele e Alessio che i nostri ragazzi hanno reso al meglio. Oltre al risultato, sono loro il valore aggiunto del nostro successo e della nostra squadra.”

Testa ai campionati italiani di forme ormai imminenti del 15 dicembre p.v. ad Arezzo, dove parteciperanno il M’ Maurizio Cheli, Giulia Gaggero, Federico Anarratone, Michele Rosati ed Alessio Guastella.