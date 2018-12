“La settimana di allenamento e la figura del preparatore nei dilettanti”: un convegno sportivo a Cogoleto

Cogoleto. L’A.S.D. Sciarborasca, con il patrocinio del Comune di Cogoleto e delle testate giornalistiche della Edinet (Ge24.it e Ivg.it), organizza il convegno sportivo: “La settimana di allenamento e la figura del preparatore nei dilettanti”.

La serata tratterà temi di preparazione atletica nel calcio, dalla analisi della figura del preparatore alla suddivisione della settimana nelle diverse categorie dilettantistiche.

Il meeting, che si terrà domani, lunedi 17 dicembre, alle ore 21, presso l’auditorium “Berellini”, sito in via della Gioventù 18, a Cogoleto, sarà aperto dai saluti del sindaco di Cogoleto, Mauro Cavelli.

Andrea Mercurio, preparatore atletico dell’Albissola, vincitrice del campionato di Serie D 2017/18 e Tito Montorsi, preparatore atletico del Savona 2018/19, saranno i relatori del convegno.

Claudio Nucci, direttore sportivo dell’ A.S.D. Sciarborasca e giornalista delle testate Ge24.it e Ivg Savona sarà il moderatore.

L’invito è aperto a tutti e l’ingresso sarà libero.

“Ringraziamo il comune di Cogoleto, il sindaco Mauro Cavelli, e le testate giornalistiche Genova24 e Ivg per aver patrocinato questo evento, al quale tenevamo in maniera particolare – afferma Carlo Schelotto, presidente dello Sciarborasca – il calcio è uno sport in continua evoluzione e la nostra società vuole stare al passo con i tempi, condividendo e propagando momenti di informazione sportiva come quelli che abbiamo organizzato”.

“Relatori sportivi di alto livello come Mercurio e Montorsi – conclude Schelotto – conosciuti e stimati per professionalità e capacità organizzativa, aiuteranno, con la loro presenza, a migliorare le conoscenza calcistiche di tutti gli addetti ai lavori”.

“Con grande piacere le nostre testate giornalistiche patrocinano un altro evento di notevole caratura – dichiara Christian Galfrè, responsabile della sezione sportiva di Genova24 e Ivg -. Sarà un convegno che proporrà temi di indubbio interesse per gli addetti ai lavori del mondo calcistico e sportivo in genere. Considerate le indubbie qualità dei relatori, mi auguro che tutti gli interessati non si lascino sfuggire la possibilità di prendere parte a questa serata e accorrano numerosi. Ancora una volta Genova24 e Ivg non si limitano a riportare quotidianamente tutte le principali notizie sportive delle province di Genova e Savona, ma si attivano per appoggiare concretamente un’iniziativa particolarmente coinvolgente per tutti gli appassionati”.