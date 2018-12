Genova. Come promesso, il cardinale Angelo Bagnasco ha celebrato la messa di Natale a Certosa, nella chiesa di San Bartolomeo, la più vicina, in linea d’aria a ciò che resta di ponte Morandi. “Dobbiamo essere ponte per gli altri, ognuno di noi – ha detto durante l’omelia – dobbiamo farlo anche quando il ponte sarà ricostruito e la città ritroverà la sua unità logistica”.

Tra le panche, nelle prime file, il sindaco di Genova Marco Bucci, il procuratore capo Francesco Cozzi, il presidente di municipio Federico Romeo.

E poi cittadini, commercianti, volontari che hanno prestato – e continuano a prestare servizio – sfollati e qualche raro genovese arrivato da fuori quartiere.