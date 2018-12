Kick boxing e Mma, tutto esaurito per lo show di arti marziali

Genova. E’ stata una serata di sport e solidarietà il debutto a Genova di Bellator, il circuito di sport da combattimento più spettacolare al mondo. All’RDS Stadium 16 incontri tra ring e gabbia con le più grandi stelle mondiali di kickboxing e MMA, oltre 160 i paesi collegati da tutto il pianeta per lo show che ha devoluto l’incasso della serata ai familiari delle vittime di Ponte Morandi.

Nel match clou della gabbia di Bellator MMA 211 il ‘legionario’ Alessio Sakara è stato sconfitto per ko alla prima ripresa dal britannico Kent Kauppinen: il fighter londinese ha messo al tappeto il ‘legionario’ con un colpo d’incontro nei primi 30 secondi del match. In Bellator Kickboxing 12 non ce l’ha fatta neanche il beniamino di casa Shan Cangelosi, l’atleta genovese ha ceduto il passo al canadese Gabriel Varga, che con un ko tecnico alla prima ripresa ha conservato il titolo mondiale di Belllator Kickboxing dei 65,7 kg.

Tra gli incontri internazionali di Bellator Kickboxing 12 vittorie ai punti per il bielorusso Yuri Bessmertny contro il francese Karim Ghajii nei 77,1 Kg. e per lo statunitense Raymond Daniels sul marocchino Zakaria Laaouatni nei 78 kg.. Sfida tra giganti nella gabbia di Bellator MMA 211, dove nei 120,2 kg. il portoghese Domingos Barros ha superato per ko tecnico al 1° round l’olandese Hesdy Gerges.

Oltre a Sakara e Cangelosi altri 16 atleti italiani hanno preso parte alla Card di Bellator sia nella Kickboxing che nelle MMA. Nel match di apertura di Bellator Kickboxing 12 un altro fighter genovese, Matteo Di Luca, ha avuto la meglio ai punti sul toscano Giacomo D’Aquino. Altro derby tutto di marca italiana tra Filippo Solheid e Giacomo Licheri, vinto ai punti da Licheri al termine di un match molto equilibrato.

L’italo-russo Sabir Termirkhanov si è aggiudicato l’incontro con Matteo Costa per ko tecnico alla seconda ripresa. L’imperiese Tiziano Campus non ce l’ha fatta contro il belga Younes Rahmouni, che si è aggiudicato il match ai punti. Un ko lampo quello con cui Christian Zahe ha messo al tappeto Samuel Toscano alla prima ripresa. Vittoria anche per il romano Gabriele Casella, che ha battuto ai punti in un match spettacolare il tedesco Dani Traore.

Fuoco alle polveri delle arti marziali miste con la spettacolare discesa della gabbia di Bellator MMA 211, dove nei 77,1 kg. il nostro Giorgio Pietrini ha messo al tappeto con uno spettacolare ko il bielorusso Nemanja Milakovic. Sempre nei 77,1 kg. Walter Pugliesi è stato sconfitto ai punti da Andrea Fusi nel derby italiano della gabbia, mentre l’irlandese Kiefer Crosbie ha superato sempre ai punti il nostro Orlando D’Ambrosio. Negli 84 kg. gloria per l’italiano Alen Amedovski, che ha sconfitto con un ko al fulmicotone il francese Ibrahim Mane. Nei 70,3 kg. Luca Vitali si è arreso in meno di un minuto ad una ghigliottina del portoghese Pedro Carvalho.