Isola del Cantone, cade nel dirupo e passa la notte all’addiaccio. Salvo 83 enne genovese

Genova. Oggi pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento di ricerca per un mancato rientro di uomo di 83 sul monte Canne alle spalle di Isola del Cantone.

L’allarme arrivato ai Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino intorno alle 15 di oggi domenica 30 dicembre, ha attivato la macchina dei soccorsi e le squadre sono partite immediatamente, l’uomo non era rientrato la sera prima.

Fortunatamente un abitante della zona ha individuato l’uomo in un dirupo, all’arrivo dei soccorsi l’uomo risultava in buona salute con qualche escoriazione per la caduta e un leggero stato di ipotermia.

Per il recupero è stata predisposta una barella assicurata con contrappeso per permettere il trasporto sul terreno molto scosceso. Arrivati in cima alla scarpata è stato portato fino all’ambulanza che lo ha condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso.