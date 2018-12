Genova. Nella partita valevole per il decimo turno del campionato di Serie A1, l’Iren Genova Quinto compie l’impresa della giornata battendo 9-7 il Circolo Nautico Posillipo.

Una gara tesa, combattuta, aperta a qualsiasi risultato: i biancorossi passano in vantaggio, poi sono i campani a mettere la freccia e a portarsi per due volte sul più 2. Bittarello e compagni però non mollano, con una doppietta di Gitto si rimettono in gara e poi combattono gol su gol. Nell’ultima frazione due gol di Vavic e il rigore di Lindhout fissano il punteggio definitivo.

Nel primo tempo è botta e risposta: locali in vantaggio con Paunovic; pareggio ad opera di M. Di Martire.

Nella seconda frazione G. Di Martire e Saccoia spingono i rossoverdi sul doppio vantaggio; risponde Gitto con una doppietta. Poi ancora due volte Posillipo, con Kopeliadis e Papakos; Brambilla segna il gol del 4-5 con il quale si va al cambio vasca.

Nel terzo tempo c’è il sorpasso dei genovesi, con i gol di Bittarello e Gitto. Gli ospiti non ci stanno e M. Di Martire sigla la parità.

Scalzone realizza il nuovo vantaggio dei napoletani, ma sarà l’ultimo. Vavic colpisce per due volte in superiorità, Lindhout trasforma un rigore ed è festa per i quattrocento spettatori di Albaro.

“L’avevo detto in settimana ai ragazzi: in un campionato così equilibrato centrare due vittorie consecutive avrebbe dato una bella svolta – commenta il tecnico Gabriele Luccianti -. Adesso non rilassiamoci dopo questa vittoria, arrivata al termine di una partita tesissima e contro un’ottima squadra, con alcune ottime individualità. Volevamo fortemente questi tre punti, ce li siamo sudati ma li abbiamo meritati. Anche questa volta a fare la differenza è stata la lucidità nell’ultimo quarto. Ora testa alla Roma: quindici punti sono tanti ma in un campionato con i playout non ci garantiscono nulla”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – CN Posillipo 9-7

(Parziali: 1-1, 3-4, 2-1, 3-1)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic 1, Vavic 2, Mugnaini, Brambilla 1, Lindhout 1, Gavazzi, Bielik, Boero, Bittarello 1, Gitto 3, Amelio, Pellerano. All. Luccianti.

CN Posillipo: Sudomlyak, Kopeliadis 1, M. Di Martire 2, Silvestri, Picca, G. Di Martire 1, Marziali, Rossi, Papakos 1, Scalzone 1, Manzi, Saccoia 1, Negri. All. Brancaccio.

Arbitri: Navarra e Collantoni.

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Quinto 3 su 9 più 1 rigore segnato, Posillipo 0 su 6. Espulso per proteste Saccoia nel terzo tempo.