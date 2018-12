Incontri spaziali, Franco Malerba ospite al Liceo Mazzini per incontrare gli studenti dopo il crollo del ponte

Genova. Venerdi’ 21 dicembre 2018 alle ore 9.00, nell’Aula Magna della Sede di via Reti 25 a Sampierdarena, gli studenti del Liceo Mazzini incontrano nell’assemblea d’istituto Franco Malerba, primo astronauta italiano.

Franco Malerba torna al Liceo Mazzini dove ha frequentato il Liceo Classico e si è diplomato. Il primo astronauta italiano ricorda con particolare affetto il Liceo e dedica ad esso alcune pagine nel suo volume autobiografico di recente pubblicazione Professione astronauta, scritto insieme a Antonio Lo Campo.

Laureato in Ingegneria elettronica e Fisica, Malerba ha lavorato con diversi ruoli e responsabilità nel campo della ricerca in Europa e negli Stati Uniti dal CNR alla NASA, dall’OCSE all’AIE. Nel 1994 è stato eletto Deputato al Parlamento Europeo e ha ispirato i lavori del quinto programma di ricerca e del programma europeo per la navigazione satellitare.

Personalità di grande esperienza internazionale, Malerba è sempre stato fortemente legato alla sua cittadina natale Busalla e alla Sampierdarena della giovinezza, luoghi oggi segnati dal tragico evento del crollo del Ponte Morandi, che sorge a poche centinaia di metri dalla sede del Liceo. L’incontro è perciò per gli studenti del Mazzini una nuova occasione di confronto con un diverso punto di vista anche sulle prospettive del nostro territorio nella delicata fase che esso sta vivendo. Una nuova opportunità confrontarsi sul tema del “bene comune”.