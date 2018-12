Tamponamento a catena in A12, un morto e quattro feriti, uscita obbligatoria a Recco in direzione Livorno

Recco. Uscita obbligatoria sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno, è stato necessario chiudere il tratto a causa di un incidente avvenuto al km 26 e 500 (1km prima del casello di Rapallo), nel quale sono rimaste coinvolte 5 vetture. Il 118 comunica che una persona, di cui non sono note le generalità, ha perso la vita. Quattro i feriti, trasferiti in codice giallo al pronto soccorso.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda.

Dopo essere usciti obbligatoriamente a Recco è possibile rientrare in autostrada a Rapallo dopo aver percorso la Statale 1 Aurelia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. La polizia stradale non è in grado di fornire ulteriori dettagli al momento.