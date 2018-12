Inchiesta ponte Morandi, l’ex ministro Delrio arrivato in procura: “Sono qui per collaborare”

Genova. E’ arrivato poco prima delle 10 in tribunale a Genova l’ex ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Delrio, chiamato come persona informata sui fatti dai pm Massimo Terrile e Walter Cotugno che indagano sul crollo di ponte Morandi.

Delrio, predecessore dell’attuale ministro Toninelli al Mit, potrebbe dover rispondere del ruolo del Mit nel progetto di retrofitting del ponte il cui bando era stato emanato a maggio, tre mesi prima del crollo.

Ieri il procuratore Francesco Cozzi, in riferimento alle audizioni di Antonio Di Pietro e Graziano Del Rio aveva spiegato: “l’audizione dei due ex ministri è diretta a chiarire com è stato regolato il potere di vigilanza del ministero nei confronti dei concessionari, cioè di Autostrade”.

“Sono qui per collaborare” ha detto l’ex ministro prima di entrare a palazzo di giustizia.