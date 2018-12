Incendio in Piazza Ortiz, auto e scooter distrutti

Genova. Sono in corso le indagini per accettare la causa dell’incendio che, questa notte, ha distrutto un’automobile e due scooter all’interno di un’autorimessa della Polizia Locale in Piazza Ortiz, nel centro di Genova.

A dare l’allarme gli agenti, che, hanno la sede operativa nella piazza e che, poco prima delle 4, hanno visto fuoriuscire del fumo dall’autorimessa.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con le autopompe, che hanno domato il rogo è messo in sicurezza l’area.