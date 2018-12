Il presidente nazionale Anci a Genova: Bucci chiede di negoziare su taglio di 30 milioni al comune

Genova. Giornata genovese per Antonio Decaro, presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che ha incontrato oggi a Palazzo Ducale i sindaci liguri.

L’evento, promosso da Anci Liguria è stata un’importante occasione di dialogo e confronto sui contenuti della legge di Bilancio 2019 e su alcuni dei temi di maggiore interesse e impatto per il territorio ligure. Gli amministratori locali provenienti da tutta la regione hanno avuto così l’opportunità di esprimere le istanze e le specificità dei propri territori ai vertici nazionali di Anci, rappresentati dal presidente Antonio Decaro e dal segretario generale Veronica Nicotra. All’incontro ha portato il saluto delle istituzioni la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale. A moderare il dibattito il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai.

«L’intera comunità dei sindaci ha vissuto l’emergenza ponte Morandi ed è vicina a Genova e al suo sindaco, che prima di occuparsi delle macerie fisiche si è dovuto occupare delle macerie sociali, della sua gente», afferma Decaro, sindaco di Bari, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di ponte Morandi.

«Sono felice di essere qui oggi in un momento cruciale per la comunità genovese come l’inizio della ricostruzione – ha concluso Decaro – sono qui per ascoltare e capire i problemi e le specificità dei Comuni liguri, problemi legati al bilancio, alla legge finanziaria, all’immigrazione, alla sicurezza e a tutta quella normativa sulla safety e security che tanto condiziona la vita dei Comuni grandi e piccoli».

«Le conseguenze del crollo del ponte Morandi che non hanno interessato solo Genova ma l’intera regione, e gli eventi calamitosi del 28 e 29 ottobre, che hanno creato una situazione critica in molti comuni del Levante genovese sono le due grosse emergenze sul nostro tavolo – afferma Marco Bucci, presidente di Anci Liguria e sindaco di Genova – a queste si aggiungono i molti punti interrogativi sul bilancio 2019 che derivano da alcune decisioni prese e molte non prese. Non è accettabile il taglio dei 30 milioni al Comune di Genova per il 2019. Per questo, attraverso la negoziazione di Anci, chiediamo a governo e Parlamento un’azione di revisione. Nell’affrontare le conseguenze del crollo del Morandi, la Liguria ha dimostrato grande forza e coraggio, tipici della mentalità e del modo di vivere di noi liguri sono sicuro che il 2019 sarà l’anno in cui dimostreremo al mondo di saper far grandi cose, bene, in fretta e al giusto costo».

Tra i temi principali del colloquio con i sindaci, gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2019, le esigenze dei piccoli comuni in tema di semplificazione burocratica e governance locale.