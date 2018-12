Il meglio dei barman genovesi insieme per la presentazione del libro “Bartender a casa tua”

Genova. In occasione dell’uscita del libro “Bartender a casa tua”, del genovese Alessandro Ricci, presidente dell’associazione di gastroappassionati Papille Clandestine, al bar Kowalski di via dei Giustiniani, nel centro storico, un lunedì sera ad alta gradazione.

A partire dalle 19e30 interverranno, per una chiacchierata nel salotto del locale, l’autore, l’illustratore Luca Tagliafico e alcuni barman genovesi: tra cui Jonatan Abarbanel (Les Rouges – Cucina & Cocktails) Giorgio Carnevali (Malkovich), Davide Volterra (Locksmith Secret Bar), che sono anche creatori di ricette contenute nel libro.

Dopo la presentazione del libro, un’inedita e imperdibile guest collettiva dietro al bancone del Kowalski, con una drink list speciale a tema tutta da assaggiare.

“Bartender a casa tua”, per la collana I libri de ilGolosario, spiega la storia e la preparazione di 30 cocktail scelti tra i grandi classici e qualche novità “di moda”, con i trucchi per prepararli a casa e i momenti migliori per berli. Il libro ha una prefazione di Paolo Massobrio, direttore della collana.