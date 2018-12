Bogliasco. Il derby della nona giornata di Serie A1 si colora di biancorosso: l’Iren Genova Quinto espugna per 11 a 9 la piscina Vassallo battendo il Bogliasco e portandosi a quota 12 punti in classifica.

Una partita sentita, tesa e combattuta, con una bellissima cornice di pubblico. Risultato sempre in bilico, eppure sono sempre stati i biancorossi a cercare di mettere la freccia e a passare in vantaggio, costringendo i padroni di casa, ancora a secco di vittorie, ad inseguire. Nell’ultimo parziale, lo scatto decisivo che ha regalato una vittoria d’oro a Bittarello e compagni.

In una Vassallo che ribolle di passione genovesi e levantini danno vita ad una sfida infuocata, senza risparmiarsi colpi proibiti, nella migliore tradizione derbistica. L’avvio di gara è a dir poco elettrizzante. Nelle prime sei azioni arrivano altrettante reti, tre per parte, con Gambacorta, Fracas e Lanzoni che rispondono ai vantaggi di Brambilla, Lindhout e Vavic.

Poi gli arbitri decidono di punire Fracas per brutalità, mandandolo negli spogliatoi dopo meno di 4 minuti di gioco, concedendo un rigore agli ospiti, che Lindhout realizza, e lasciando i biancazzurri in inferiorità per il resto del primo quarto. Nonostante la triplice sanzione Bogliasco regge bene in difesa e prima della sirena trova il 4-4 con una bomba di Monari. La gioia è però effimera perché ancora Lindhout riporta avanti i suoi.

La pioggia di reti della prima frazione non si ripete nella seconda, nella quale arrivano solo uno squillo per porta, ed entrambi in superiorità. A centrare il bersaglio sono Lanzoni, che firma il momentaneo 5-5, e Gitto che ancora una volta regala il più uno agli ospiti.

Nuovamente Lanzoni, su rigore conquistato da Di Somma, tiene a galla Bogliasco in apertura di terzo quarto ma la fatica accumulata nella seconda parte del primo tempo comincia a farsi sentire tra i biancazzurri. Quinto ne approfitta mettendo la freccia con due reti in sequenza. Ci pensa Monari a rimetterla in carreggiata realizzando due superiorità in poco di 50 secondi.

Il botta e risposta prosegue nella prima metà dell’ultimo quarto con Ravina che riprende Vavic. Il Bogliasco è però ormai esausto e il cuore non basta per reagire al doppio schiaffo di Lindhout che decide la sfida.

“Sapevamo che la partita si sarebbe decisa nell’ultimo quarto e che nessuna delle due formazioni si sarebbe fatta staccare in modo netto – spiega il tecnico ospite Gabriele Luccianti -. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, non è mai facile giocare in questa piscina e con questa straordinaria cornice di pubblico. Hanno risposto bene, anche nei momenti di difficoltà, siamo sempre restati attaccati alla partita e alla fine questo ha pagato. Sarebbe potuta finire in tutti i modi, anche loro sono sempre rimasti in partita, fino all’ultimo. Ora sotto con il Posillipo: abbiamo fame di punti, ci vogliamo salvare e siamo disposti a tutto. Voglio tornare a vincere alle Piscine di Albaro”.

“E’ stata una partita che per noi si è messa subito in salita con l’espulsione definitiva di Fracas. Era l’ultima occasione per contare solo su noi stessi e invece ora dobbiamo puntare anche sui risultati degli altri” dice l’allenatore locale Daniele Magalotti.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – Iren Genova Quinto 9-11

(Parziali: 4-5, 1-1, 3-2, 1-3)

Bogliasco Bene: Prian, Ferrero, A. Di Somma, Fracas 1, P. Bini, Ravina 1, Gambacorta 1, Monari 3, M. Guidi, G. Guidi, Puccio, Lanzoni 3, Di Donna. All. Magalotti.

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic 1, Vavic 2, Mugnaini, Brambilla 1, Lindhout 5, Gavazzi, Bielik, Boero, Bittarello, M. Gitto 2, Amelio, Pellerano. All. Luccianti.

Arbitri: Piano e Rovida.

Note. Usciti per limite di falli Boero nel terzo tempo, Vavic e M. Guidi nel quarto. Espulso per brutalità Fracas nel primo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 5 su 11 più 1 rigore segnato, Quinto 7 su 11 più 1 rigore segnato.