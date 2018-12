I camionisti della Filt Cgil per i ragazzi del centro storico: raccolta benefica sotto l’albero

Genova. In vista delle festività natalizie, i camionisti della Filt Cgil di Genova hanno effettuato una raccolta per l’acquisto di materiale didattico e generi alimentari che saranno consegnati venerdì 21 dicembre 2018 alle 17 in via della Maddalena all’associazione Centro Storico Ragazzi.

Il Centro Storico Ragazzi nasce nel 2008 da una lettura condivisa dei bisogni del territorio dei caruggi operata dalle parrocchie e dalle associazioni di matrice ecclesiale che individualmente agiscono in questa porzione del territorio genovese. Nel novembre del 2012 si è costituita formalmente l’associazione temporanea di scopo Centro Storico Ragazzi per assicurare sostegno e continuità a quanto iniziato.

Come destinatari dell’attività educativa sono stati individuati i ragazzi (e indirettamente le loro famiglie), tra i 7 e i 18 anni, che vivono o frequentano il centro storico. Il CSR si è sviluppato nel corso degli anni assicurando una presenza 11 mesi all’anno, dal 1° di settembre al 31 luglio, offrendo un punto di riferimento quotidiano sul territorio.

La Filt Cgil ha quindi sostenuto il progetto dei camionisti di devolvere il ricavato della raccolta all’associazione, partecipando alla colletta. Con questo gesto simbolico, i camionisti della Filt Cgil hanno voluto essere vicini a chi si può trovare in condizioni di disagio e soprattutto in un momento in cui, con l’approssimarsi delle festività, possono essere più frequenti momenti di riflessione e confronto.