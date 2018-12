Guasto alla metropolitana, servizio a singhiozzo nell’ora di punta e caos spostamenti in Valpolcevera

Genova. Il guasto a un “deviatoio”, ovvero uno scambio sulla linea, questa mattina – proprio all’ora di punta degli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola – ha messo praticamente ko il servizio della metropolitana di Genova sulla tratta Brin – Di Negro. La metrò adesso non è chiusa, viaggia su un unico binario però, con conseguente ritardo e sovraffollamento dei vagoni.

E’ stato istituito un servizio di filtraggio all’ingresso della stazione Brin per non far salire troppe persone contemporaneamente ai binari per ragioni di sicurezza.

Tra le 7e30 e le 8 circa lo stop della metropolitana è stato totale e quindi Amt ha attivato un servizio bus sostitutivo che partendo da piazza Pallavicini raggiungeva Sampierdarena attraverso corso Perrone.

I tecnici si sono messi al lavoro per ripristinare il collegamento, fondamentale per la Valpolcevera, al più presto possibile e intorno alle 8e30 era tornato a pieno regime.