Gli ultimi colpi di mercato di Golfo Paradiso e Vallescrivia

Recco. Il Golfo Paradiso, facendo felice mister Mauro Foppiano, si assicura le prestazioni dell’attaccante Andrea Monticone, prelevato dalla Goliardica.

Il Vallescrivia cede il portiere Davide Alesso e l’attaccante Nicolò Rossetti al San Cipriano di mister Cristiano Rossetti, fratello del neo attaccante.

I rinforzi del presidente Mirco Cirri sono l’attaccante (classe ’94) Simone Torre, ex Campomorone; il portiere (classe ’99) Andrea Viola, ex Ligorna; gli attaccanti Andrea Traverso (classe ’98) e Jacopo Vicini (classe ’99), ex Genova Calcio.