Giorgio Bergami in mostra presso la filiale di BCC Cherasco

Lunedì 10 dicembre alle ore 17.30, la filiale di Banca di Cherasco a Genova, aprirà le porte al fotografo Giorgio Bergami e alle sue opere dedicate al capoluogo ligure.

Giorgio Bergami, con oltre sessant’anni di fotografia, ha raccolto immagini da tutto il mondo e da diverse epoche e, in particolare, ha saputo raccontare la storia e le trasformazioni urbanistiche e sociali del capoluogo ligure.

La mostra in Banca di Cherasco sarà dedicata proprio a Genova, al porto, alle sue strade, alla sua gente. Non è la prima volta che una filiale di Banca di Cherasco ospita un artista locale presso i propri uffici: diverse agenzie, negli anni, hanno accolto fotografi, pittori, scultori che hanno scelto di valorizzare la loro arte in un contesto nuovo e diverso. Per Banca di Cherasco, notoriamente una banca del territorio, dare spazio alle straordinarie peculiarità di clienti e soci è un modo per valorizzare il territorio stesso, amplificandone le tipicità e la storia.

L’agenzia bancaria in Largo Fucine 10/12 ospiterà da martedì 11 dicembre a venerdì 11 gennaio, la mostra fotografica dedicata alla città di Genova, con ingresso libero dalle 8.30 alle 13.20 e dalle 14.30 alle 15.30. L’inaugurazione è prevista per lunedì 10 dicembre alle ore 17.30, seguirà un piccolo rinfresco.