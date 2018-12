Genova. La Genova Calcio stronca (3-1) il Vado ed insieme alla Rivarolese comanda la classifica del campionato di Eccellenza, mettendo in evidenza l’attaccante (classe ’99) Luca Camoirano, autore della rete, che ha sbloccato il risultato.

“Abbiamo affrontato la partita con la giusta determinazione, dopo una settimana nella quale ci siamo allenati con grande intensità – afferma Camoirano – siamo stati bravi nelle situazioni di non possesso palla, sfruttando al meglio le occasioni che ci siamo siamo creati”.

Camoirano è felice per la rete realizzata (la seconda in campionato), che ha permesso alla squadra di rimanere in vetta alla graduatoria, ma allo stesso tempo, invita i compagni di squadra a tenere alta la concentrazione: “Siamo contenti per la classifica, ma non abbiamo fatto ancora niente, bisogna continure ad esprimerci a questi livelli, ora testa al prossimo match con il Baiardo…”.