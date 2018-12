Genova. “Hat-trick”, così lo chiamano gli antichi maestri inglesi del calcio, è un termine sportivo originario del cricket, che nel calcio sta ad indicare una tripletta di reti, realizzata da un solo giocatore.

Francesco Ilardo, top player della Genova Calcio, è stato festeggiato dai propri compagni, per i tre goal, che hanno schiantato la Rivarolese, nel big match tra le due squadre genovesi.

“E’ stata una bella ed importante vittoria – afferma Ilardo – sono contento per i tre goal realizzati, non tanto a livello personale, ma perchè hanno messo in risalto la forza del gruppo, che si è vista in ogni momento della partita” .

Le parole di Francesco sono quelle di un vero leader, che lascia le luci della ribalta ai propri compagni di squadra.

“Luca De Martini è stato bravissimo a confezionarmi, al termine di un paio di strepitose azioni personali , assist che chiedevano soltanto di essere ribaditi a rete… sono stato bravo a farmi trovare pronto nel momento giusto al posto giusto… ”

“E’ un piacere stare assieme a compagni di squadra come lo sono i miei, da noi non esistono fenomeni, siamo tutti bravi ragazzi, che giocano l’uno per l’altro e questa, ripeto, è la forza maggiore del gruppo”.

Un tuo giudizio sulla Rivarolese?

“Mura e compagni sono un’ottima compagine e sono certo che si rimetteranno in sesto, superando questo momento negativo, perché sono forti in ogni reparto“.

Siete secondi in classifica, ad un punto dalla Cairese e con due lunghezza di vantaggio sul Pietra Ligure, che vi attende nel match prenatalizio…

“Ora ci godiamo la vittoria, e da martedi cominceremo a pensare alla gara di Pietra Ligure, avversario che stimiamo, perché sta dimstrando di essere una squadra di assoluto valore”.