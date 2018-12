Furto in abitazione sventato a Quarto, arrestata una banda di topi d’appartamento

Genova. Periodo critico, come ogni anno, in città, per i furti di appartamento. Ma ieri gli agenti della squadra mobile della questura di Genova hanno arrestato una banda di ladri quasi colta in flagrante.

I fatti sono avvenuti nelle prime ore del mattino di sabato, quando era ancora buio, in via Carrara a Quarto, nel levante cittadino. Alcuni residenti di un condominio, sentendo dei rumori sospetti provenire dal ballatoio, hanno chiamato la polizia.

I malviventi, in realtà, sentendosi osservati avevano già desistito e avevano iniziato a fuggire. Non abbastanza presto. Le auto della polizia sono arrivate in tempo per seguire uno dei componenti della banda. Nella sua vettura, nel bagagliaio, berretti e cappucci neri, guanti, piedi di porco e altri arnesi utilizzati per gli scassi.

Poco dopo sono stati raggiunti anche gli altri due topi d’appartamento. I tre uomini, di nazionalità georgiana, 41, 34 e 32 anni, sono stati arrestati e si trovano ora in carcere a Marassi.