Fiamme in un locale di servizio dell’Iit di Morego, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Principio di incendio nella notte all’Istituto italiano di tecnologia di Morego, a Genova.

Le fiamme hanno interessato un locale di servizio, forse per un corto circuito – ma le cause sono ancora in via di accertamento – e non si sono propagate grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti o intossicati, al momento del rogo l’Iit era deserto. Non dovrebbero esserci problemi stamani per l’ingresso dei ricercatori e degli addetti che saranno al lavoro nonostante il giorno prefestivo.

Da quantificare l’ammontare dei danni, non è chiaro se nell’incendio fossero interessati macchinari per la ricerca.

Nel giugno scorso era stato necessario un altro intervento dei pompieri all’Iit. In quel caso era esplosa una lavatrice industriale dell’area mensa ferendo due operai.