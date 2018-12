Fiaccolata per i 70 anni Dichiarazione Diritti Umani. Gino Strada: “Carta straccia”

Genova. Come in altre 80 città italiane anche Genova ieri sera decine di persone si sono radunate per ricordare insieme con una fiaccolata i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Portati, purtroppo, malissimo.

A ricordarlo lo stesso Gino Strada, che in una lettera, che a Genova è stata letta durante il presidio sotto la prefettura: “Nonostante l’umanità abbia fatto progressi nel campo della scienza, della tecnologia e dell’arte non ha fatto scelte apparentemente semplici come garantire a tutti cibo, casa e istruzione – e aggiunge – Dopo 70 anni quella carta è carta straccia visto che a oggi non uno degli stati firmatari ha tenuto fede ai suoi obblighi».

La manifestazione genovese è stata partecipata da moltissime associazioni e realtà territoriali e culturali accomunate dalla volontà di difendere a “testa alta” i diritti, per tutti. Nessuno escluso.