Genova. Proseguono la propria corsa appaiate le due capolista del girone B della Serie B2, PSA Olympia e Busa-Food Lab Gossolengo, che salgono entrambe a quota 25 punti, frutto di nove vittorie in dieci giornate.

Le ragazze di coach Oddera battono con un netto 3 a 0 il Brembo Volley Team e rispondono per le rime alle dirette avversarie, chiudendo il 2018 con uno splendido quanto inatteso primo posto in classifica.

Il PalaOlympia è vestito a festa per quest’ultima gara dell’anno e le leonesse gialloblù fanno capire subito che aria tira, vincendo il primo set per 25-19. Gara inizialmente in equilibrio, poi la PSA piazza lo strappo decisivo e, nella parte finale del set, costruisce quel margine che le consente di mettere sul tabellone il primo punto della serata.

Nel secondo set il Brembo riesce a tenere meglio la scia delle padrone di casa, costringendo la PSA a mettercela tutta. Il punteggio resta sempre nelle mani delle gialloblù ma lo scarto si riduce, fino al punto decisivo, quello del 25-22.

Nel terzo set è la squadra ospite a partire leggermente meglio ma l’Olympia recupera e piazza il sorpasso, presentandosi al time-out avanti per 16-12. Alla fine, il pallone del match arriva sul 25-20.

“Ho visto una grande squadra stasera in campo – commenta il presidente gialloblù Giorgio Parodi -. Anche dopo una settimana di alti e bassi in palestra, ma non avevo dubbi sulla voglia di vincere delle mie ragazze. Sono delle vere atlete e ne vado orgoglioso. Ora godiamoci questo primato in classifica, felici che la favola Olympia continui sempre“.

Adesso sosta per le festività fino a sabato 5 gennaio, quando la PSA Olympia sarà impegnata in trasferta contro il Dolcos Busnago.

Il tabellino:

PSA Olympia Volley – Brembo Volley Team 3-0

(Parziali: 25-19, 25-22, 25-20)

PSA Olympia Volley: Pastorino Ma., Pastorino Mo., Ciurli 3, Gorini 7, Castelli 4, Ferrando, Mastromarino, Della Rocca, Caporaso, Ottonello, Antonaci 10, Parodi 12, Fontana, Bilamour 18. All. Oddera.

Brembo Volley Team: Guidici, Cambiaghi, Sala 1, Frigeni 4, Rota, Azzerboni 4, Lorenzi 6, Capoferri 6, Pedrini 1, Cassis 5, Dagata 4, Morlacchi, Finazzi.