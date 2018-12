Elisoccorso, raggiunto accordo con Alisa. Una seconda base ad Albenga

Genova. Due basi operative, una a Genova e una ad Albenga, per l’elisoccorso in Liguria con la garanzia che i Vigili del fuoco continueranno ad effettuare i servizi di ricerca e salvataggio (Sar “Search and rescue”), di protezione civile e in autostrada (con base a Genova) mentre tutti gli altri trasporti sanitari saranno affidati a un operatore attraverso una gara, che verrà messa a punto nel 2019.

Questi i principali punti dell’accordo raggiunto ieri tra Alisa e il Comando regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, insieme ai rappresentanti del sistema sanitario dell’emergenza-urgenza, a conclusione del percorso avviato in Prefettura a Genova a fronte della decisione, comunicata nell’agosto scorso, dal Dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco di voler annullare in toto “per sopravvenute necessità organizzative” la convenzione relative al servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (Hemts) in scadenza il 31 dicembre prossimo.

“Da quel momento – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – abbiamo lavorato per salvaguardare il più possibile un servizio che rischiavamo di perdere e che siamo convinti costituisca uno straordinario valore aggiunto per la Liguria. Grazie a questa soluzione, la nostra regione sarà l’unica in Italia in cui il servizio Search and Rescue continuerà ad essere garantito con l’elicottero dei Vigili del Fuoco”.