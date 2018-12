Busalla. A seguito dell’irregolarità nel tesseramento di un giocatore, il giudice sportivo ha assegnato il risultato di 3-0 a tavolino nella partita tra Busalla e Molassana Boero. Peraltro sul campo l’incontro era terminato 1-0, quindi la classifica non muta.

Il Molassana Boero è stato multato di 200 euro. Il calciatore Papa Massamba Ndiaye è stato squalificato per tre giornate; il dirigente Stefano Castiglione inibito fino al 14 febbraio.

Giacomo Vicini (Valdivara 5 Terre) è stato fermato per sei gare in quanto espulso perché “contestava una decisione arbitrale, rivolgendo al direttore di gara una frase irriguardosa, con l’aggiunta di un’espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava il proprio comportamento toccando, inoltre, al petto il direttore di gara con le dita di una mano”.

Dovranno saltare le prossime due partite Andrea Carbone (Rapallo Ruentes), Luca Ungaro (Rivarolese) e Saverio Castellucchio (Sammargheritese).

Un turno di stop per Marco Viganò (Alassio FC), Federico Garrè (Busalla) ed Antonio Verrini (Rapallo Ruentes).

Francesco Galleno, allenatore del Valdivara 5 Terre, è stato squalificato per una gara.

Squalifica fino al 28 marzo per Pier Luigi Bacigalupo, massaggiatore del Rapallo Ruentes, che “protestava in maniera veemente contro il direttore di gara ed un assistente arbitrale, in occasione dell’annullamento di una rete, appoggiando più volte le mani sul corpo ad entrambi e profferendo una frase ingiuriosa al loro indirizzo”.

I dirigenti Vincenzo Cataldo (Angelo Baiardo), Romano Camicioli (Rapallo Ruentes), Juri Lertora e Giovanni Plotegher (Valdivara 5 Terre) sono stati inibiti fino al 27 dicembre.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

12 reti: Zunino (Pietra Ligure)

11 reti: Parodi (Vado/Genova Calcio)

10 reti: Saviozzi (Cairese)

9 reti: Mura (Rivarolese), Ilardo (Genova Calcio)

8 reti: Alessi (Cairese), Battaglia (Angelo Baiardo)

7 reti: Compagnone (Busalla), Castagna (Imperia)

6 reti: Costantini (Imperia), Gerardi (Alassio FC), Capra, Vittori (Finale), Romei (Rivarolese), Alvisi (Valdivara 5 Terre), M. Rossi (Rapallo)

5 reti: Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), L. Vallerga (Finale), Lobascio (Busalla), De Martini, Lepera (Genova Calcio)

4 reti: Baracco (Pietra Ligure), Provenzano (Angelo Baiardo), Galiera (Ventimiglia), Lupo (Alassio FC), Calcagno (Albenga), Faedo (Imperia)

3 reti: Camoirano (Genova Calcio), Gaggero (Pietra Ligure), Sassari, Sfinjari (Alassio FC), Al. Salzone (Finale), A. Rea (Ventimiglia), Donaggio (Vado), Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa, Repetto (Busalla), Giglio (Imperia)

2 reti: Massara (Genova Calcio), Redaelli, D’Antoni (Vado), Carbone, Cupini, Lunghi (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Cilia, Masi (Sammargheritese), Ottonello (Alassio FC), Ungaro, Napello, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano, Mamone (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino (Cairese)

1 rete: Moscatelli, Figone, Laera, Di Lauro, Roda (Imperia), Valletta, Cutugno, Paparcone, Vanacore, Barilari (Valdivara 5 Terre), Buono, Traverso, Nelli, Dotto, Costa, Morabito (Genova Calcio), De Persiis, Ciminelli, Gambarelli (Rivarolese), Cafournelle, Daddi (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio (Cairese), Costamagna, Farinazzo (Albenga), Ferrara (Finale), Privino, Gallio, Musante, Amandolesi, Neirotti (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano (Alassio FC), Marchesi, Garrasi, Cupini, Marrale (Rapallo), Venturelli, Bianchino, Briozzo, Digno (Angelo Baiardo), Gaglioti, Bottino, Corciulo, F. Rossi, Badoino (Pietra Ligure), Macagno, Tona (Vado), F. Garrè, Moretti (Busalla)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale)