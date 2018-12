Droga, durante l’inseguimento gettano dal finestrino 5 chili di hashish. Arrestati dai carabinieri

Genova. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova unitamente a quelli della Compagnia di Arenzano, hanno proceduto all’arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, di S.D., 57enne nato in Slovenia e S.R., 40enne genovese.

I due uomini, a bordo di una autovettura, non hanno rispettato l’alt intimatogli dai militari impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale.

Il mezzo veniva bloccato dopo un breve inseguimento, durante il quale i suddetti gettavano dal finestrino un involucro, prontamente recuperato dai militari, contenente n. 5 confezioni da un kg. di hashish, per un peso complessivo di kg. 5.